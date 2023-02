Straßenreinigung in Haan So erklärt die Stadt die Gebührenerhöhung

Dann unternimmt die Stadt indes den Versuch, das Berechnungsverfahren zu erläutern. Und das ist schwere Kost. Den Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2023 liegt demnach folgende Berechnung zugrunde: Die Höhe der umzulegenden Kosten der regelmäßigen Straßenreinigung hat die Stadt mit 239.239,59 Euro kalkuliert. Bei der Maßstabsregelung hat man im Rathaus im Hinblick auf den unterschiedlichen Reinigungsvorteil der Eigentümer der erschlossenen Grundstücke vier Reinigungsklassen gebildet, denen die gereinigten Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung und der Reinigungshäufigkeit zugewiesen sind. „Der unterschiedliche Leistungsumfang und die Unterschiede bei den Vorteilen der gebührenpflichtigen Grundstückseigentümer durch die Reinigung werden durch Gewichtungsfaktoren berücksichtigt“, heißt es weiter. Die Leistungsunterschiede und deren Gewichtung seien in das Ermessen des örtlichen Satzungsgebers, in diesem Fall also die Stadt Haan, gestellt.