In Haan wird eine Nachhaltigkeitswoche mit Klimaaktionstag geplant : Eine Woche zum Nachdenken und Ausprobieren

Paulina Betthaus (städtische Wirtschaftsförderung) freut sich auf Haans erste Woche der Nachhaltigkeit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Interview Haan Paulina Betthaus von der städtischen Wirtschaftsförderung über eine Veranstaltungsreihe zur Nachhaltigkeit, mit der Haan am 12. September startet.

Frau Betthaus, von Montag, 12. September, bis Sonntag, 18. September, findet das erste Mal die Haaner Nachhaltigkeitswoche sowie am Samstag, 17. September, damit verbunden der Aktionstag Klimaschutz statt. Welches Ziel verfolgen Sie mit dieser Aktionswoche?

Paulina Betthaus Wir haben uns vorgenommen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Fokus zu rücken und ein Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung zu setzen. Und wir freuen uns, dass ein vielseitiges, interessantes und zum Nachdenken anregendes Programm zu Stande gekommen ist.

Info Sonntag steigen die Händler ein Zum Abschluss der Nachhaltigkeitswoche lädt die Awo Haan für Sonntag, 18. September, zu einem Fairen Frühstück ein. Bei dieser Aktion werden sich Geschäfte und Erzeuger aus Haan vorstellen und mehr über fairen Handel und Regionalität im Lebensmittelbereich berichten. Der Dokumentarfilm „Make The World a Better Place – Fairtrade und die Globalen Nachhaltigkeitsziele“ wird um 12 Uhr gezeigt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Details zum Programm lassen sich unter www.haan.de/nachhaltigkeitswoche einsehen.

Was waren die Hauptkriterien bei der Zusammenstellung?

Betthaus Die Bürgerinnen und Bürger erwarten unterschiedliche Veranstaltungsformate unter anderem zu den Themen nachhaltiger Konsum, Klimagerechtigkeit, Auswirkungen unseres Lebensstils, Energie und Begrünung. Dabei wird es nicht nur Vorträge geben, sondern auch Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und mit anderen Menschen in Austausch zu kommen.

Der Montag startet gleich mit zwei interessanten Referenten . . .

Betthaus Ja, da beginnen wir um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit einem Workshop „Siegel, Label und nachhaltiger Konsum – eine Einführung“. Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW wird eine Orientierung durch den Label-Dschungel geben. Dabei wird gemeinsam auf die Siegel und Label aus den Bereichen Lebensmittel, Baumaterialien, Textilien und Geräte geschaut. Direkt im Anschluss um 18 Uhr findet ebenfalls im Sitzungssaal ein Vortrag der Referentin Nina Seibert von „Bildung trifft Entwicklung“ zu den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen statt. Diese Agenda wurde 2015 von der UN beschlossen und stellt seitdem einen Meilenstein der Nachhaltigkeitspolitik dar.

Tags darauf geht es dann praktisch weiter . . .

Betthaus Am Dienstag werden ab 16 Uhr zwei Workshops zum Thema „Bienenwachstücher selbst herstellen“ von Sandra Hoitz (WaxPex EcoRevolutions) in der Kaiserstraße 10-14 angeboten, in denen nützliche Hinweise zum Thema Müllvermeidung im Alltag gegeben werden.

Eines der Highlights folgt dann am Donnerstag.

Betthaus Da wird es im Haus an der Kirche um 18.15 Uhr einen Vortrag von Prof. Dr. Dr. Alexander Lohner geben. Er ist Theologischer Grundsatzreferent von „Misereor“ und will auf die Auswirkungen unseres Lebensstils eingehen. Dabei berichtet er, wie dies mit bestehenden Krisen in der Welt zusammenhängt und was von uns geändert werden kann. Angelehnt ist das Thema des Vortrags an die Wanderausstellung „Glänzende Aussichten – 99 Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen“ von Misereor, die die Stadt Haan für den Zeitraum vom 12. bis 27. September ausgeliehen hat und im Haus an der Kirche und in der Stadtbücherei zu den jeweiligen Öffnungszeiten zeigen wird.

Im Programm steht, dass zwei Haaner Institutionen den Freitag gestalten?

Betthaus Genau. Das Kinderparlament lädt nachmittags ab 16.30 Uhr ins Jugendhaus zu einer Theateraufführung ein und verrät zumindest so viel vorab, dass der Garten als Lebensraum für Insekten auf die Bühne geholt wird. Anschließend zeigt die Fairtrade-Steuerungsgruppe Haan um 18 Uhr im Haus an der Kirche den Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, in dem über den mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichneten australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo und seine außergewöhnliche und sehr erfolgreiche Begrünungsaktion in Niger berichtet wird.

Samstag soll der große Aktionstag zum Klimaschutz stattfinden. Was wird da passieren?

Betthaus und Klimaschutzmanagerin Janine Müller An diesem Tag wird sich der Neue Markt in einen spannenden und erlebnisreichen Ort verwandeln. Von 7 bis 12 Uhr findet wie üblich der Haaner Wochenmarkt statt, diesmal aber unter dem Motto „Klimafreundlich und lokal einkaufen einfach gemacht“. Einkaufende vor Ort dürfen sich über ein kostenloses „Goodie“ freuen, das fair und in der Region eigens für die Gartenstadt produziert wurde und unnötigem Verpackungsmüll den Kampf ansagt. Am Mittag geht es ab 13 Uhr mit einem vielfältigen Bühnenprogramm weiter. Informationsstände, Mitmachaktionen und kulinarische Angebote laden zum Verweilen und Entdecken ein. Wer möchte, kann E-Lastenräder zur Probe fahren, sich zu Photovoltaik oder energetischer Sanierung beraten lassen, Klimakunst bestaunen, Poetry Slams und Vorträge verfolgen oder beim E-Backmobil Waffeln schlemmen. Auch wird am Nachmittag auf der Bühne die utopische Stadtgrafik enthüllt, die zeigt, wie die Gartenstadt Haan in der Zukunft wohl ausschauen könnte. An der Wimmelwand des Klimaschutzmanagements der Stadt gibt es Preise zu gewinnen und auch die Rheinbahn veranstaltet im Rahmen der kreisweiten Klimaschutzwoche ein Gewinnspiel.

Klingt nach einer Menge Unterstützung.