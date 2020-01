Haan : Snioren-Union: Vertrauen in Disch

Haan Bei der Jahresversammlung standen Vorstandswahlen im Mittelpunkt.

Dr. Karlheinz Disch bleibt an der Spitze der Haaner Senioren-Union; Die Mitglieder bestätigten den langjährigen Vorsitzenden jetzt ein weiteres Mal bei der Jahresversammlung. Außer ihm wurden folgende Mitglieder in den Vorstand gewählt: Ursula Bürger (stellvertretende Vorsitzende), Horst Metzler (Schatzmeister), Heribert Fuchs (Schriftführer) sowie Alfred Desczyk, Alfred Babel und Aloys Nicklaus (alle Beisitzer).

Die Senioren-Union hat zurzeit 54 Mitglieder und trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat um 15 Uhr im Vortragsraum des „Carpe Diem“ auf der Düsseldorfer Straße 50 in Haan. In der Regel halten an diesem Tag Referenten Vorträge über allgemein interessierende Themen. So hält beispielsweise im April der ehemalige Haaner Pastor Alfons Demand einen Vortrag über „Kirche im Wandel“. Außerdem finden einmal im Monat Besichtigungen und Führungen in die nähere Umgebung statt. Programm und weitere Infos auf der Internetseite

www.senioren-union-haan.de.