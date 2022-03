In Mettmann : Smart kippt um: Zwei Haaner im Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte die beiden jungen Leute ins Krankenhaus. Foto: dpa

Haan/Mettmann Ein 18-jähriger Haaner und sein 21-jähriger Beifahrer sind bei einem Unfall am Donnerstagabend (24. März 2022, 20.55 Uhr) mit ihrem Smart auf der Ringstraße in Mettmann so schwer verletzt worden, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten

