Haan : „Smart Help“-Angebot muss pausieren

Ende Oktober schließt das Jugendcafé. Damit endet auch das Projekt Smart help. Unser Bild zeigt Tessa Lukat und Hermann Neumann.

Haan Senioren-Netzwerk sucht Alternative und will Anfang 2020 wieder starten.

Smart Help ist ein gemeinsames Projekt von „Wir sind Haan“ und dem JugendCafé(JuCa). Seit Juli 2017 konnten Senioren individuelle Hilfe für ihre Handys und Computer von den smarten Jugendlichen in den Räumen des JuCa bekommen. Das Projekt wurde schnell populär und von vielen Senioren häufig und sehr gerne in Anspruch genommen. Dankbare Kunden honorierten den Service mit kleinen Spenden – eine willkommene finanzielle Unterstützung für das JuCa, das Ende Oktober schließt. Auch einige Jugendliche stehen wegen Studium oder Ausbildung nicht mehr zur Verfügung. Eine schnelle Übergangslösung im Reparatur-Café Knösterstube ließ sich mangels Experten nicht realisieren.