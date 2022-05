SKFM Haan: Tafel ist am Limit und sucht dringend Helfer​

Haan Hilferuf des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer Haan: Die Lage bei der Tafel ist angespannt. Die Zahl der Einkäufer erreicht einen neuen Rekord.

Die Zahl der Bedürftigen der Tafel ist auch in Haan angestiegen. „Die routinemäßige Gruppenleitersitzung der Tafel Haan am vergangenen Donnerstag beim SKFM war schon eher eine Krisensitzung, hinzu kam dann noch der ,Abgang‘ des Transporters“, beklagt Geschäftsführer Hubert Gering. Letzteren hatten Unbekannte in der vergangenen Woche entwendet. und beschädigt am Wanderparkplatz am Hermgesberg in Gruiten wieder abgestellt.