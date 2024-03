Gemeindeleben in Haan Kirchenkino unterstützt drei Einrichtungen

Die gezeigten Filme stammen aus zwei Quellen. So gibt es eine Kooperation mit der Medienzentrale Köln und mit dem katholischen Filmwerk Frankfurt. Zwar darf das ökumenische Kirchenkino in Haan keine offensive Werbung machen, informiert aber über Rundbriefe und Netzwerke über die Termine. Dabei lässt sich das Team gerne mal äußerst kreative Filmtitel einfallen, um die Originaltitel nicht zu nennen. Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres konnte das Kirchenkino-Team nun drei Einrichtungen mit dem überschüssigen Spendengeld unterstützen. Bisher gingen die Überschüsse an den CVJM und an den Haaner Sommer. In diesem Jahr kann sich erstmals auch der SKFM über eine Spende für die Tafel freuen. Jeweils 600 Euro bekommen die Einrichtungen in den nächsten Tagen aufs Konto.