Sportangebot für Jugendliche in Haan : Skateanlage soll attraktiver werden

Skatepark Landstraße: vl Lisa Kobiella und Dominik Berdych Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Zu wenige Spielgeräte, Stolperfallen: Das Areal für Skater und BMX-Fahrer an der Landstraße hat Nachrüstungsbedarf. Deswegen soll sie in Kürze aufgewertet werden – für das Jugendparlament ist das aber nur ein Zwischenetappe.

Ein paar Schritte durch das Waldstück am Rande der Landstraße – dann steht der Besucher auf einer Skateanlage. Zwei erkennbar in die Jahre gekommene Geräte auf einer viereckigen Asphaltfläche sind aber sicherlich nicht jedermanns Vorstellung von einer „Anlage“. „Davon kann man eigentlich gar nicht sprechen“, urteilt zumindest Lisa Kobiella. Vor dem Jahreswechsel wurde die 17-Jährige neu ins Haaner Jugendparlament gewählt. „Solche Dinge wie hier schreien danach, dass man sich um sie kümmert.“ So sieht das auch Dominik Budych, Sprecher des Kreisjugendrates und – bis zur Wahl eines Nachfolgers – noch geschäftsführender Vorsitzender des Haaner Jugendparlaments. „Hier gibt es ziemlich vieles, was verbessert werden muss“, betont der 20-Jährige.

Er stieß – auch nach vielen Gesprächen mit Skatern – Veränderungen für das Gelände an. „Früher gab es hier noch zwei Quarterpipes“, erklärt er. Die seien inzwischen abgebaut worden. Dem Bewegungsdrang von Skatern und BMX-Fahrern können die vorhandenen Anfahr- und Sprung-Gelegenheiten – eine „Pyramide“ und eine stufenartige „Box“ – wohl kaum genügen. „Die Szene hier schrumpft natürlich, weil es am Angebot mangelt, erklärt Budych. Mancher Haaner weiche deshalb nach Erkrath oder Düsseldorf aus.

Info Größere Renovierung nach 23 Jahren geplant Bau 1999 wurde die aus Spenden finanzierte Skateranlage an der Landstraße errichtet. Die Lage am Rande des Gewerbegebietes reduziert die Geräuschbelästigung für Nachbarn. Areal Die Bahn teilen sich Skater und BMX-Fahrer, in den vergangenen Jahren ist um die Skateranlage herum in Eigenregie der Jugendlichen ein BMX-Parcours entstanden.

Die Mängelliste der Fläche an der Landstraße ist lang: Die Elemente der Pyramide schließen nicht dicht genug ab. Dadurch tun sich Rillen und Kanten auf – das birgt das Risiko von Stürzen. Das gleiche gilt für den Boden, in dem kleine Löcher schnell zu Stolperfallen werden. An den Kanten der Box, an der Skater gern entlang gleiten, hat sich Rost gebildet. Die Oberfläche wiederum ist aufgeraut, nachdem ein Reinigungstrupp dem offenbar länger nicht gesäuberten Gerät mit dem Hochdruckreiniger zu Leibe rückte. Im Sommer könne mitunter auch der Pflanzenwuchs in der Umgebung zum Risiko werden, erklärt Budych. Skater hätten es teilweise selbst in die Hand genommen, überwucherndes Gestrüpp auf der städtischen Fläche zurückzuschneiden. Und schließlich will man als Skater oder Radfahrer auch den massiven Steinquadern, die eigentlich Sitzflächen bieten sollen, wohl nicht zu nahe kommen.

Nun ist Bewegung in die Sache gekommen: Das Jugendparlament, das in den städtischen Ausschüssen Rede- und Antragsrecht hat, stieß das Thema an. Der Rat machte den Weg frei für die Nachrüstung des Geländes: Ein Ortstermin mit den Beteiligten soll Klarheit über den genauen Bedarf schaffen. 8000 Euro sind bereits im Spielflächenleitplan der Stadt enthalten, die Verwaltung rechnet mit Kosten von 10.000 und 20.000 Euro für die Aufwertung. „Unser Wunsch ist es, dass bis zum Sommer die entscheidenden Schritte geschafft sind“, sagt Budych. Mit den Arbeiten an der Landstraße soll es aber nach dem Willen der Jugendlichen nicht getan sein.

„Mittelfristig streben wir eine große Lösung an – mit Hilfe von Fördertöpfen“, sagt Budych. Wo die liegen könnte, ist unklar. Vielleicht ja in Gruiten. Denn dass es dort attraktivere Angebote für Kinder und Jugendliche gibt, gehört zu den Anliegen von Erik (9) und Vito (10). Sie engagieren sich in einem Arbeitskreis des Haaner Kinderparlaments. „Ich bin auch selber einmal vorne übergekippt“, sagt Vito mit Blick auf die Unfallgefahr auf der Skateanlage an der Landstraße. Er fährt Skateboard und Fahrrad. „Hier kann man nicht gut Schwung holen“, ergänzt Erik, der gelegentlich die BMX-Strecke in Gruiten nutzt. Die sei aber auch oft zugewuchert.