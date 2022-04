Wohnungssuche in Haan : Siebenköpfige Familie – 43 Quadratmeter

Wohnungssuche in Haan

Familie V. sucht seit über einem Jahr eine Wohnung, jetzt will der BVV Gruiten helfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Eine siebenköpfige Familie aus Usbekistan sucht in Haan dringend eine Wohnung. Jetzt hat sich der Bürger- und Verkehrsverein Gruiten eingeschaltet.

Der Weg nach Haan war lang: Die siebenköpfige Familie kommt aus Usbekistan, sah sich wegen politischer Verhältnisse gezwungen zu fliehen, und hat über einen Aufenthalt im Auffanglager für Flüchtlinge in Bielefeld schließlich in der Gruitener Unterkunft an der Düsselberger Straße ein neues Zuhause gefunden.