Einführungsgottesdienst in Haan „Sieben gute Jahre“ für den neuen Pfarrer

Gemessen an der Zahl der Anwesenden, die nun der Einführung beiwohnten, ist Helbig auch bei den Gemeindemitgliedern angekommen. Superintendent Frank Weber machte deutlich, dass es ihm persönlich wichtig war, den Einführungsgottesdienst selbst abzuhalten und den neuen Kollegen in Haan persönlich zu begrüßen. Er verwies darauf, dass Helbigs Einführungsgottesdienst auf ein besonderes Datum falle, einen Tag, an dem es am Nachmittag eine wichtige Veranstaltung in der Stadt gegeben habe, um gegen „die Dummheit von Einfalt“ zu demonstrieren. Außerdem, erklärte Weber, erinnere dieser 24. Februar auch an den Schrecken, der vor mittlerweile zwei Jahren durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine begann. In Haan, betonte Weber, werde Helbig allerdings im Großen und Ganzen noch eine heile Welt vorfinden. Ihm stehe auch noch die Haaner Kirmes bevor.