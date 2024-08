Bei Daimler in Haan Show-Wettkampf für den Azubi-Nachwuchs

Das Ziel ist klar: Mit der Azubi-Challenge, die bereits seit 2018 seitens der IHK Düsseldorf durchgeführt wird, sollen junge Menschen herausgefordert werden, sich für eine Zukunft in einem handwerklichen Beruf zu entscheiden. „Aktuell haben wir im IHK-Bezirk noch rund 400 freie Ausbildungsplätze, und zwar auch in begehrten Berufsfeldern wie Kaufleute, Büro-Management, IT, Gastronomie und zahlreichen technischen Berufen“, sagte Ulla Backes, deren Fachabteilung Ausbildungsmarketing die Azubi-Challenge verantwortet.