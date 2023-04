Lions Clubs Haan Show-Projekt erfüllt Schüler-Träume

Es gibt viele Kinder und Jugendliche mit besonderen Talenten, die davon träumen, irgendwann auf einer großen Bühne zu stehen und vor einem begeisterten Publikum aufzutreten. Singen, Tanzen und Schauspielern gehört allerdings in den wenigsten Schulen zum Lehrplan. Umso außergewöhnlicher ist das Angebot des Lions Clubs Haan. Dieser hat sich bereit erklärt, für einen besonderen Workshop junge Profis aus ganz Europa in die Gartenstadt zu holen, um mit interessierten Jugendlichen in nur wenigen Tagen eine komplette Show einzustudieren und aufzuführen.