Haan/Erkrath: SGV-Gruppe Erkrath/Haan wandert durch die Region

Haan/Erkrath Der Sauerländischer Gebirgsverein Erkrath-Haan (SGV) hält im Juni spannende Touren bereit. "Von Erkrath durch den Aaper Wald" machen sich Wanderer am Samstag, 2. Juni, auf einen 16 Kilometer langen Weg . Wanderbeginn um 9.30 Uhr am S-Bahnhof Erkrath. Anmeldung unter 02104 932293.

Die "6. Gesundheitswanderung" unter Leitung von Otto Bremm am Mittwoch, 6. Juni, hält unterwegs immer wieder leichte Übungen aus dem physiotherapeutischen Bereich bereit. Los geht es um 11.30 Uhr am S-Bahnhof Gruiten. Anmeldung und Info unter 02131 167885. "Von Gruiten nach Mettmann" geht es am Mittwoch, 20. Juni. Anmeldung unter 02104 797171. "Von Velbert-Nordrath nach Nierenhof" geht es am 30. Juni, 15 Kilometer entlang des Neanderlandsteigs. Wanderbeginn ist um 10 Uhr, Anmeldung unter 02131 167885.