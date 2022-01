Haan : Seniorenpark „Carpe Diem“: Erfolgsgeschichte seit mehr als zehn Jahren

Haan Der Seniorenpark kann auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Für 2022 plant Leiterin Anja Kopp unter anderem Ausflüge, ein Sommerfest sowie einen Weihnachtsmarkt an allen Adventswochenenden.

Seit 1. April 2011 ist die von den Investoren Paul Breitner und Gustl Lotz errichtete und von der Carpe-Diem-Gesellschaft betriebene Einrichtung an der Düsseldorfer Straße in Betrieb. Nach gut zehn Jahren kann der Seniorenpark auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Derzeit versorgen 150 Mitarbeiter die 90 Bewohner, aber auch die zwölf Besucher der Tagespflege in Haan und 17 Besucher der Tagespflege in Hilden. „Die Tagespflege Haan bietet von montags bis samstags Betreuung an“, sagt Einrichtungsleiterin Anja Kopp, „ein paar Tage in der Woche einmal raus aus den eigenen vier Wänden, um Spiel, Spaß, Gemeinschaft und natürlich die liebevolle Betreuung durch qualifiziertes Pflegepersonal zu genießen.“ Auch der ambulante Pflegedienst ist inzwischen gewachsen. „Wir betreuen derzeit 100 Kunden“, so Kopp.