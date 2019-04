Haan : Seniorennetzwerk hat neuen Internet-Auftritt

HAAN Ein klarer, übersichtlicher und in allen Details informativer Internet-Auftritt ist beste Empfehlung und Visitenkarte. Das weiß das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“. Die ehrenamtlichen Netzwerker wollen zwar nichts verkaufen, aber Menschen vor dem und im Ruhestand miteinander verbinden, ihnen Geselligkeit bieten und interessante Information vermitteln.

Den Anstoß zur Gründung des Seniorennetzwerks hat vor mehr als acht Jahren die evangelische Kirchengemeinde Haan gegeben. Nach wie vor stellt sie die meisten Tagungsräume kostenlos zur Verfügung. Aber auch in den katholischen Kirchenräumen dürfen sich die Gruppen treffen. Willkommen ist jeder, ob mit und ohne Konfession – vor der Rente oder schon im Ruhestand. Und damit die Senioren nicht unter sich bleiben, bietet das Jugendcafé JuCa an der Kaiserstraße 55 in Haan mittwochs- und freitagnachmittags Smart Help an – digitale Hilfe für ältere Bürger.