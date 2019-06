Haan : Seniorennetzwerk stellt neue Fotos aus

Haan Die Vernissage ist am Samstag, 29. Juni.

(ilpl) Nein, einfach nur schön sind die meisten Fotos nicht, denn die Fotogruppe III des Seniorennetzwerkes stellt außergewöhnliche Bilder zum Thema Technik und Natur im Haus an der Kirche aus. Einige Werke zeigen rostige technische Details, aber in einer wunderbaren morbiden Schönheit. In anderen verdichten sich architektonische Bildinhalte zu graphischen Strukturen. Wer in diese Ausstellung kommt, muss sich schon ein wenig auf die Bilder der Fotogruppe III des Seniorennetzwerkes „Wir sind Haan“ einlassen.