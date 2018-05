Haan: Seniorennetzwerk gründet eine Planungsgruppe

Haan Nach sieben Jahren und großem Wachstum - das Seniorennetzwerk "Wir sind Haan" (WSH) hat aktuell mehr als 900 Mitglieder in über 30 Gruppen und Initiativen - braucht WSH eine angepasste Struktur, die dem Wachstum Rechnung trägt. Vor allem aber sollen Ute und Kurt-Eugen Melchior Unterstützung erhalten bei den vielfältigen Aufgaben, die ein solches "Unternehmen" darstellt. Dazu gehört zum Beispiel das Zusammenstellen des WSH-Programms, die Organisation von Aktivitäten, die interne (mit den Gruppen) und externen Kommunikation (Kirche, Politik oder Presse). Dem gegründeten Planungsteam gehören an: Romy Becker, Monika Christmann, Ute Melchior (Vorsitz), Volker Freund, Leo Middelhoff und Hermann Neumann. Schon jetzt gibt das Seniorennetzwerk einen ersten Hinweis auf eine besondere Veranstaltung:

"Wir wachsen und verjüngen uns!" heißt es am Mittwoch 22. August, ab 19 Uhr im Haaner CVJM-Haus, Alleestraße 10. Alle WsH-Gruppen können (sollten) sich dort präsentieren können. Details will die Planungsgruppe in Kürze bekanntgeben.