Vertretung der Haaner Senioren : Seniorenbeirat: Sattler gibt Vorsitz im kommenden Jahr ab

Haan Der langjährige Leiter des Gremiums soll von seinem momentanen Stellvertreter Rolf Brockmeyer 2021 abgelöst werden. Bis dahin ist noch viel zu tun.

Zum dritten Mal nach 2009 und 2015 konnten Bürger über 60 Jahren bei der Kommunalwahl im September auch einen Seniorenbeirat wählen. Anfang November hat sich das Gremium konstituiert und geht nun mit etlichen Projekten an die Arbeit. Vorsitzender bleibt Karlo Sattler, zu seinen Stellvertretern wurden Rolf Brockmeyer und Hermann Hoffmann gewählt. Außerdem arbeiten Ursula Bürger, Ekkehard Kästner, Barbara Schwarze und Klaus Thörmer im Beirat mit, aus Gruiten bringen sich Alfred Babel und Helene Wolfsperger ein. „Mit vier alten und fünf neuen Mitgliedern haben wir einen großen Umbruch und werden uns nun einarbeiten“, sagte der Vorsitzende. Zugleich gab Sattler, der über die Liste der SPD in den Beirat gewählt wurde, bekannt, dass er den Vorsitz nach elf Jahren nur noch ein Jahr innehaben wird. Dann will er ihn an Rolf Brockmeyer (Liste der Haaner Senioren und der CDU) übergeben.