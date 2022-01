Haan : Seniorenbeirat: Wechsel an der Spitze

Info

Altersstruktur Mit insgesamt 10.000 Menschen ab 60 Jahren ist Haan die Stadt mit der ältesten Bevölkerung im Kreisgebiet. Insgesamt 7800 Haaner sind 65 Jahre und älter. 2835 sind 80 Jahre und älter.

In der Quartierentwicklung, die durch den Seniorenbeirat angestoßen wird, wollen die Mitglieder vor allem erreichen, dass Akteure und Seniorenangebote so vernetzt werden, dass ältere Bewohner so lange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld leben bleiben können.