Aus dem Polizeibericht : 80-jährige Radlerin stürzt auf glatter Straße

Haan Schwere Verletzungen trug eine 80-jährige Frau Mittwochmorgen bei einem Unfall in Gruiten davon. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad die Prälat-Marschall-Straße in Fahrtrichtung Gruiten-Dorf.

In Höhe der Grundschule wollte sie nach links in die Kalkstraße einbieten. Vermutlich aufgrund von Glätte geriet die alte Dame ins Rutschen und verlor das Gleichgewicht. Die Radlerin stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Ein zufällig vorbeikommender Haaners leistete Erste Hilfe und forderte den Rettungswagen an, der die Seniorin zur weiteren Behandlung zeitnah in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei dankt dem Ersthelfer ausdrücklich für sein vorbildliches Verhalten. Durch sein schnelles und folgerichtiges Verhalten erhielt die Verletzte umgehend professionelle medizinische Versorgung.