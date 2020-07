Polizei : Kinder bei Auto-Unfall mit Rentner verletzt

Haan Vier Kinder, die Mutter und ein Rentner sind bei einem Unfall in Haan teilweise schwer verletzt worden. Laut Polizei ist der Mann ungebremst in ein wartendes Auto gefahren.

Sechs Menschen sind bei einem Unfall am Montag in Haan an der Kreuzung Flurstraße, Erkrather Straße teilweise schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr ein 76 Jahre alter Mann aus Haan gegen 14.11 Uhr mit seinem Mercedes die Flurstraße in Richtung Erkrath. Ein vor ihm fahrender VW Touran musste an der Kreuzung Erkrather Straße warten, was der Rentner offenbar übersehen hatte. Der Mann fuhr laut Polizei ungebremst auf den Familienvan auf.