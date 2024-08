Arbeiten abgeschlossen Haaner Schwimmbad ab nächster Woche wieder geöffnet

Das Schwimmbad in Haan verfügt über fünf 25 Meter lange Bahnen und Sprungmöglichkeiten. Damit, so betonen die Stadtwerke in ihrer Pressemitteilung, biete es „ideale Trainingsbedingungen für Sportler, Hobbyschwimmer und Familien“. Das Lehrschwimmbecken sei besonders für Schwimmanfänger und Sportkurse, wie etwa Aquafitness, geeignet. Ergänzt wird das Angebot durch ein Planschbecken für die ganz Kleinen.