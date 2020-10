Aus dem Polizeibericht : Schwerer Unfall in Unterhaan fordert zwei Verletzte

Der nach zwei Kollisionen schwerbeschädigte Renault. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Zwei Schwerverletzte und rund 20.000 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Unfalles am Sonntagabend auf der Hochdahler Straße in Haan. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 53-Jähriger aus Offenbach gegen 21.25 Uhr mit seinem Renault auf der Hochdahler Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs.

Auf Höhe der Bachstraße verlor er aus bislang noch nicht bekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Ampelmast prallte. Dabei brach das Heck des Renaults aus und kollidierte mit dem BMW eines 53-jährigen Solingers. Der BMW schleuderte vor eine Warnbake und prallte dann mit einem am Straßenrand abgestellten Ford Transit zusammen.