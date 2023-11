An der Osttangente Schwerer Unfall in Gruiten – Porsche schleudert unter Lkw

Gleich mehrere Schutzengel hatte offenbar der Fahrer eines Porsche, der am Freitagmittag in Gruiten in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Der 59-jährige Mettmanner war um 11.45 Uhr bergauf auf der Osttangente unterwegs, als ihm ein entgegenkommender Skoda Fabia die Vorfahrt nahm. Dessen Fahrerin – eine 80-jährige Frau aus Düsseldorf – wollte nach links in die Brückenstraße einbiegen und hatte laut Polizei das andere Auto offenbar übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen – wobei der Aufprall so heftig war, dass der Porsche unter einen Lkw geschleudert wurde, der ebenfalls auf der Osttangente unterwegs war.