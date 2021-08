Auf der Landstraße in Haan : Schwerer Unfall beim Wenden

Auf der Landstraße in Haan

Haan Beim Wenden auf der Landstraße in Haan hat ein 20 Jahre alter Autofahrer offenbar einen Lkw übersehen. Es kam zur Kollision, berichtet die Polizei.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der Landstraße in Haan.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wollte ein 20 Jahre alter Haaner gegen 9.25 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Höhe der Hausnummer 15 wenden. Dabei übersah er offenbar einen Lkw, der die Landstraße in Richtung Autobahn befuhr.