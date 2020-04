Aus dem Polizeibericht : Nächtlicher Unfall fordert vier Schwerverletzte

Haan Vier Schwerverletzte und rund 35.000 Euro Schaden - Das ist die Bilanz eines schweren Unfalles in der Nacht zum Donnerstag auf der Niederbergischen Allee in Haan.

Haan. Ein 21-Jähriger und drei 18-Jährige sind in der Nacht zum Donnerstag bei einem Aleinunfall auf der Niederbergischen Allee schwer verletzt worden. Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam, als sie einen lauten Knall vernahmen und alarmierten anschließend die Polizei. Nach der Unfallaufnahme ergab sich folgendes Bild: Gegen 2.25 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Haaner die Niederbergische Straße in Richtung Ellscheider Straße. In seinem grauen Seat Leon fuhren noch zwei 18-Jährige Beifahrer und eine ebenfalls 18-Jährige Beifahrerin mit. In Höhe einer scharfen Rechtskurve verlor der 21-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei schlitterte der Seat über eine Brachfläche, durchbrach die Umzäunung eines Firmengeländes und kollidierte schlussendlich mit einer Gebäudewand. Nach Zeugenaussagen war der Haaner mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hatte deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.