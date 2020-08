Notorischer Schwarzfahrer vor Gericht : Richter schicken Haaner ohne Fahrschein hinter Gitter

Justitia ist die römische Göttin der Gerechtigkeit. In der Neuzeit steht sie für das Rechtswesen. In der Linken Hand hält sie die Waage und in der rechten das Richtschwert. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Haan 33-Jähriger war wegen Schwarzfahrens schon 17 Mal vorbestraft. Jetzt war die Geduld der Richter erschöpft. Das Landgericht Wuppertal verhängte eine Freiheitsstrafe.

Wegen Schwarzfahrens in den Knast? Was sich sogar für den Verteidiger des Angeklagten anhörte wie ein schlechter Scherz, ist nun für einen 33-jährigen Haaner zur Realität geworden. Man konnte es drehen und wenden wie man wollte, auch aus Sicht des Berufungsrichters ging an einer Haftstrafe kein Weg mehr vorbei. Nach 13 Jahren war die Geduld der Justiz endgültig am Ende. Ein Jahr Freiheitsentzug: So lautete das Urteil gegen den Angeklagten, der wegen fehlender Fahrscheine bereits diverse Geldstrafen und eine Bewährungsstrafe bekommen hatte. Gegen die letzte, vom Mettmanner Amtsgericht verhängte Freiheitsstrafe war er in Berufung gegangen. Der Berufungsrichter ließ jedoch in Sachen Bewährung nicht mit sich reden: „Sie sind 17 Mal einschlägig vorbestraft und die Sozialprognose ist schlecht.“ Besagte 17 Anzeigen waren seit 2007 von diversen Gerichten abgearbeitet worden.