Haaner hat Chance auf Bewährung verspielt : Acht Monate Haft für Schwarzfahrer

Haan Ein 34-jähriger Haaner war immer wieder ohne Ticket zu seinem Vater nach Vohwinkel gefahren. Nun schickte ihn der Berufungsrichter für acht Monate hinter Gitter.

Er war ohne Ticket in die Bahn gestiegen. Immer wieder. Anfangs war der Haaner noch mit Geldstrafen davongekommen. Später zog das Gericht die „Daumenschrauben“ an, der Schwarzfahrer wurde zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Im vergangenen Juli war die Justiz nach 13 Jahren nach diversen einschlägigen Vorstrafen endgültig mit ihrer Geduld am Ende: Der Richter schickte den Angeklagten für ein Jahr hinter Gitter. Dessen Anwalt hatte die Revision beantragt – erfolgreich. Nun wurde das Verfahren erneut am Wuppertaler Landgericht verhandelt: Am Ende blieben acht Monate Haft übrig, die der Angeklagte nun zu verbüßen hat. Er selbst hatte sich augenscheinlich damit abgefunden und hofft darauf, in den offenen Vollzug zu kommen.