Gruiten : Schultüten zum Einzug in den Neubau

Eröffnung des ersten Bauabschnitts der GGS Gruiten: Bei der symbolischen Schlüsselübergabe waren (v.l.) Hanna (8) und Greta (9) ganz vorn. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Feierlich weihten am Mittwoch Schüler und Lehrer der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten ihr neues Schulgebäude ein. In vier bis sechs Wochen wird das alte Gebäude abgerissen und der zweite Bauabschnitt beginnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Knapp 20 Monate lang haben die Kinder der GGS Gruiten dabei zusehen können, wie Bagger auf ihrem Schulhof zugange waren und langsam ein neues Gebäude neben ihrer alten Schule entstand. Neugierig lugten sie immer wieder auf die Baustelle, fragten sich, wann es so weit sein würde, wann sie endlich im neuen Gebäude würden sitzen können. Am Mittwochmorgen war es dann tatsächlich so weit.

Neugierig schauen einzelne von ihnen auf dem Schulhof stehend immer wieder hinauf, betrachten das graue Gebäude mit den großen Fenstern, während die Erwachsenen sich mit kurzen Dankesreden am Mikrofon abwechseln. Es wird gesungen, kleine Präsente werden überreicht. Als Erinnerung an die alte Schule von 1928 gibt es von Vertretern der Elternpflegschaft ein Foto des alten Gebäudes, das nun im Schatten des Neubaus steht, auf Leinwand. Für die Schüler haben sie – passend zur Einschulung – eine kleine Schultüte voller Süßigkeiten.

Info Keine Lieferengpässe beim Baumaterial Im Sommer 2020 startete der Bau mit der Grundsteinlegung. Zwischenzeitlich kam der erste von insgesamt zwei Bauabschnitten ins Stocken, weil sich der Einsatz des Kampfmittelräumdienstes verzögerte. Lieferengpässe bei den Materialien habe es dagegen nicht gegeben, betont die Stadt, weil der beauftragte Generalunternehmer teilweise schon Baustoffe, wie etwa das Dämmmaterial im Rohbau parkte.

Nach dem Segen zweier Geistlicher wird dann endlich das Baustellenband zerschnitten, symbolisch ein überdimensionierter Schlüssel stellvertretend an die beiden Schülerinnen Hannah (8) und Greta (9) überreicht. Die Aufregung steigt: Hibbelig treten die Kinder auf der Stelle, stupsen sich gegenseitig an. Musik erklingt und unter dem Beifall der Eltern, Politiker und Verwaltungsmitarbeiter laufen Kinder und Lehrer klassenweise hinein in den neuen modernen Lernort.

Der Eingang ist groß und einladend, die Klassenräume lichtdurchflutet. Alles riecht neu. Die Schuhsohlen quietschen beim Gehen auf dem neuen Flurboden. Barrierefrei durch einen Aufzug verbunden sind die zwei Etagen, in denen sich die acht Klassenräume, vier Gruppenräume und zwei OGS-Räume befinden. Im Zuge des zweiten Bauabschnittes entsteht auf der Fläche der alten Schule, die in den kommenden Wochen abgerissen wird, ein weiteres Gebäude, in dem weitere OGS-Räume sowie die Mensa, Mehrzweckräume und die Mediathek untergebracht sein werden.

Insgesamt 10,6 Millionen Euro hat die Stadt Haan in den modernen Schulneubau mit Dachbegrünung investiert, mit moderner und nachhaltiger Technik. Geothermie, Wärmerückgewinnung und eine ordentliche Lüftungsanlage gehören zu den Vorzügen des Neubaus. Flexibel lassen sich auch die Räumlichkeiten ohne großen Aufwand umstrukturieren, wenn sich die pädagogischen Anforderungen in Zukunft ändern sollten, erklärt Projektleiterin Janine Preuß-Sackenheim.

Rundum glücklich zeigt sich an diesem Tag auch der Schulleiter Marcus Weikämper: „Mir fehlen die Worte. Eine neue Schule mit zu planen, zu gestalten und ihre Entstehung zu erleben, ist etwas, das einem Schulleiter wohl nur einmal in seiner Dienstzeit passiert, wenn überhaupt.“

Insgesamt elf Jahre habe er im alten Gebäude unterrichtet, das nun entkernt und von den Schadstoffen saniert wird, um im Anschluss abgerissen zu werden und so Platz für den zweiten Baukörper zu schaffen. Ein wenig Wehmut schwinge mit. „Ab Altweiber haben wir die Wände der Flure in den Kunstunterricht eingebunden. Die Kinder konnten sich auf den Wänden verewigen, viele haben ihre Handabdrücke mit einer Unterschrift hinterlassen“, erzählt Weikämper.