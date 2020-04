Stadtrat (2) : Schulmensa: Aufwärmen statt frisch kochen

Ratssitzung in der Aula: Daniel Jonke registrierte die Anwesenden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Weil die Frischkochküche kostenmäßig explodiert ist, stimmte der Stadtrat mehrheitlich für Catering.

(inbo) Es wird eine „Regenerierküche“: Der Stadtrat hat am Dienstag mehrheitlich beschlossen, dass die Gesamtschule zum Schuljahr 2023/24 mit den ersten Schülern in der Oberstufe am Schulstandort Walder Straße nicht nur eine multifunktionale Mensa, sondern auch Klassenzimmer, Differenzierungs- und Lehrerräume bekommen wird.