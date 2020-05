Caritas : Schuldnerberatung: Wenn Corona an die Existenz geht

Schuldnerberatung: Wenn Corona an die Existenz geht

Haan Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, lange Geschäftsschließung, wegbrechende Aufträge – für viele Privatpersonen und Gewerbetreibende kann die Corona Pandemie zur Existenzfrage werden. Erfahrene Berater der Caritas können helfen, dass nach der Corona-Krise kein Schuldenberg in die Privatinsolvenz treibt.

Das Einkommen sinkt zum Teil dramatisch, die Ausgaben für Nahrungsmittel, Miete, Energieversorgung und Versicherungen bleiben. Wer wegen der Corona-Pandemie nun weniger Geld zur Verfügung hat, wird seine Ausgaben neu planen müssen. Die Caritas-Schuldnerberatung berät und unterstützt Betroffene. Die Bundesregierung hat zwar ein Hilfspaket für Verbraucher geschnürt. Für Privatpersonen geht es aber meist darum, Ausgaben auf später zu verschieben. Das kann unter Umständen zu einem Bumerang werden, wenn sich so viel auftürmt, dass es sich auch in besseren Zeiten kaum wieder abbezahlen lässt.

Der Caritas-Fachdienstleiter Heinrich Beyll empfiehlt daher: „Wenn das Geld nicht mehr für alle Zahlungen reicht, gehen Rechnungen, die zur Sicherung Ihrer existenziellen Lebensbedürfnisse notwendig sind, vor. Entscheiden Sie nach objektiven Kriterien, was für Sie im Moment absolut wichtig ist.“ Die erfahrenen Caritas-Berater können – telefonisch oder per Mail – helfen, dass aktuell und auch nach der Corona-Krise kein Schuldenberg in die Privatinsolvenz treibt. Betroffene können auch persönliche Beratungstermine abstimmen. Denn oft ist es notwendig die Schreiben und Unterlagen der Ratsuchenden tatsächlich vorliegen zu haben.