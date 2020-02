Europa-Projekt : Schüler machen „HaSo“ zur Umwelt-Werbung

Haan Eine Woche hatten Schüler des Gymnasiums, um sich Werbe-Aktionen für eine Abfallvermeidungskampagne auszudenken. Die Resultate waren toll.

Vorsichtig, ja fast ehrfürchtig ließen Schüler, Lehrer und andere Besucher im Ratssaal die kleinen Portmonees, die dort verteilt wurden, durch ihre Hände wandern „Die halten dicht und sind durchaus widerstandsfähig“, betonten Max Ludwig, Lena Legner, Hannah Höhn, Nick Becker-Vöttinger und Amelie Steinberg. Kaum zu glauben – waren die handlichen Geldbörsen doch ausschließlich aus wiederverwendetem Material entstanden: Milchkartons in diesem Fall. So wurde aus einem Tetrapack ein völlig neuer Gegenstand.

In der Beschreibung dazu hieß es: „Neben einem ansprechenden Werbekonzept muss eure Kampagne eine konkret umsetzbare Aktion enthalten, die möglichst zeitnah nach der Projektwoche durchgeführt wird.“ Sie soll die Aufmerksamkeit vergrößern und die Bürger für das Thema sensibilisieren.“ Wie im wirklichen Leben sollen die Jugendlichen dabei aber auch finanzielle und logistische Möglichkeiten und Grenzen bedenken.

Genau das taten die 15 Jungen und Mädchen – aufgeteilt in drei „Werbeagenturen“, die jetzt ihre Ergebnisse präsentierten: Neben dem Upcycling gab es beispielsweise den Vorschlag, zum Haaner Sommer bunt gestaltete besondere Mülleimer aufzustellen, um Aufmerksamkeit zu generieren.

Auch die „Siegergruppe“, die sich den Agenturnamen „Clean Green“ gegeben hatte, will das Festival als Plattform benutzen. Mit besonders nachhaltigen Speisen und Getränken (inklusive Rezepten zum Nachahmen), Plakaten und anderen Aktionen wie einer Liveband soll an einem eigenen Stand auf das Thema Abfallvermeidung hingewiesen werden.

Denn eines hatten alle drei Gruppen bei ihrer Recherche herausgefunden: Das Thema Abfall ist kein Motivations-, sondern oft ein Informationsproblem. So gaben fast alle Befragten an, sich an konkret abgefragten Aktionen beteiligen zu wollen – die Europäische Woche der Abfallvermeidung kannten jedoch gerade einmal 7 Prozent.