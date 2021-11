Jubiläums-Aktion : Schreibwerkstatt zum Haaner Stadtjubiläum

Haan Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Stadtrechte Haan“ findet am kommenden Wochenende eine Schreibwerkstatt mit der Haaner Autorin Bettina Lausen statt. Die Stadt teilt mit, es seien noch Plätze frei.

Wer lustige, skurrile, rührende oder erinnerungswürdige Anekdoten aus Haan kennt, eine Geschichte rund um die Stadt zu erzählen hat, seine persönlichen Erinnerungen zu Papier bringen oder einfach nur der Kreativität in Form eines Textes freien Lauf lassen will, ist in dieser Schreibwerkstatt zweifellos gut aufgehoben.