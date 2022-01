Antwort im Umweltausschuss in Haan : „Schotterbeet“ ist hochwertiger Mineral-Mulch

Antwort im Umweltausschuss in Haan

Dieses Beet an der Ecke Flurstraße/Ginsterweg ist eines, was bei Pflegearbeiten vermeintlich zum Schotterbeet umgestaltet wurde. Foto: Vincent Endereß

Haan Eine vermeintliche Umweltsünde hatte CDU-Politiker Vincent Endereß in einem Brief ans Rathaus angeprangert und Antworten im Umweltausschuss erbeten. Die lieferte die Verwaltung.

Vincent Endreß war ziemlich aufgebracht: „Mit Erstaunen und Erschrecken“, schrieb der Haaner CDU-Vorsitzende in einer Anfrage an Bürgermeisterin Bettina Warnecke, habe er feststellen müssen, „dass die neu geschaffenen Staudenbeete nach der aktuellen Pflege mit Schotter bedeckt wurden“. Als Beleg fügte er Fotos von mehreren Stellen im Stadtgebiet hinzu, die einen körnigen Belag zeigten: „Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Umgestaltung tatsächlich gewollt und durch die Stadt beauftragt ist, widerspricht sie doch allen Zielen den Runden Tisches Klimaschutz“, kritisierte Endereß und bat um „kurzfristige Erklärung und Behebung des Zustandes“.