Schuldnerberatung : Schon jetzt mehr Insolvenzanträge als 2020

Haan Eine Gesetzesänderung hat die Zahl der Anträge auf Privatinsolvenz in die Höhe schnellen lassen. Die Haaner Beratungsstelle der Caritas zählte 20 solcher Anträge allein im Januar.

In den ersten Wochen des neuen Jahres haben gut 20 Klienten der Caritas-Schuldnerberatung in Haan einen Antrag auf Verbraucherinsolvenz gestellt, im Volksmund auch Privatinsolvenz genannt – das sind mehr als im gesamten vergangenen Jahr.

Wer jetzt aber glaubt, die Zahlen seien durch die Corona-Pandemie in die Höhe geschnellt, liegt falsch, wie Schuldnerberater Heinrich Beyll berichtet: „Deren Auswirkungen erwarten wir erst noch“, sagt der Caritas-Experte, der in der Breidenhofer Straße 1 sein Büro hat.

Er hat eine Gesetzesänderung als eigentlichen Grund für den plötzlichen Anstieg ausgemacht: „Das Insolvenzrecht hat sich zum 1. Januar dieses Jahres verändert. Jetzt müssen nur noch drei Jahre in einem Verbraucherinsolvenzverfahren vergehen, bis der Antragsteller von allen Restschulden befreit werden kann.“ Bisher seien es sechs Jahre gewesen – „wir reden also tatsächlich über eine Halbierung der Laufzeit“. Deutschland greife damit einer europaweiten Regelung vor, die für Mitte des Jahres angekündigt sei.

Gleichzeitig zu den zum Jahreswechsel in Kraft getretenen Erleichterungen hat der Gesetzgeber allerdings die Hürden für ein zweites Insolvenzverfahren erhöht: „Wer eine Restschuldbefreiung in seinem ersten Verfahren erhalten hat, muss künftig elf statt wie bisher zehn Jahre warten, ehe er einen erneuten Antrag stellen kann“, erläutert der Berater. Auch dürften demnächst Lottogewinne oder Geschenke in die Schuldentilgung einbezogen werden – bisher durfte darauf nicht zugegriffen werden: „Es wird also keineswegs attraktiver, Schulden zu machen, nur weil sich eine Frist verkürzt hat.“