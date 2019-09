Haaner Kultur : Gambe glänzt am Sonntag in Schöller

Gambist Peter Lamprecht ist nicht nur ein gefragter Interpret – er baut seine Instrumente auch selbst. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Haaner Streicher Peter Lamprecht präsentiert einen spannenden Abend rund um das historische Instrument.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Der Popmusiker Sting ist Bach-Enthusiasten möglicherweise eher weniger bekannt. Er stammt aus Newcastle, wurde 1951 geboren und ist seit seinem Durchbruch mit „Police“ in den frühen 80er-Jahren ein Megastar. Und doch verbeugt Sting sich vor Johann Sebastian Bach: „Seine Musik ist einfach zeitlos“, sagt der Populär-Musiker über den Barock-Titan.

Bis heute bringt die Wissenschaft immer wieder neue Erkenntnisse über Johann Sebastian Bach ans Tageslicht. So wurde unlängst herausgefunden, dass seine Cellosuiten auf keinen Fall für Instrumente heutiger Größe und Spielweise geschrieben sein können. In fünf der sechs Suiten kommen nämlich Griffe vor, die auf einem modernen Cello nicht greifbar sind.

Info Klassik-Konzert hilft beim Erhalt der Kirche Termin Das Konzert beginnt am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr in der Kirche in Schöller, Schöllerweg 3, Wuppertal. Programm Peter Lamprecht spielt auf der Viola da Gamba neben eigenen Stücken unter anderem auch Werke von Bach. Eintritt frei, Kollekte

„Ein klarer Fall für die Gambe“, findet Peter Lamprecht. Der Profimusiker, der an der Grenze zwischen Haan und Solingen lebt, will mit Begeisterung des Spektrum jenes Instrumentes austesten, das anstelle des Cello zur Darstellung der Bach-Suiten am ehesten infrage kommt.

Am kommenden Sonntag, 29.September, präsentiert Lamprecht in der Evangelischen Kirche Schöller die Suite G-Dur BWV 1010 auf der Gambe. Ein ganz besonderer Moment – denn er hat sich nicht nur vorgenommen, in den kommenden Monaten alle sechs Cellosuiten auf der Gambe auf Tonträger einzuspielen – er hat das zum Einsatz kommende Instrument auch selbst gebaut.

Peter Lamprecht ist einer der faszinierendsten klassischen Musiker in der Region. Er war unter anderem Solist bei den Bergischen Symphonikern. Die besondere Liebe, die er der Aufführungspraxis von Originalinstrumenten stets entgegenbrachte, führte ihn zum intensiven Studium der Gambe. Noch heute mit 78 Jahren ist Lamprecht ein viel gefragter Solist auf diesem Instrument. Er gastierte in vielen Ländern Europas, in Russland Japan und Kanada.

Das unbegleitete Solospiel auf der Gambe hat eine lange Tradition. Durch die Bünde und die der Laute und Gitarre verwandte Terz-Quartstimmung ist die Gambe zudem akkordspielfähig und kann, anders als etwa die Violine, auch ohne begleitenden Generalbass auskommen. Die Wurzeln des solistischen Spiels liegen hier in der Improvisation. Nicht von ungefähr nennen die zahlreichen Improvisierschulen des 16. und 17. Jahrhunderts die Gambe an erster Stelle unter den zum Extemporespiel geeigneten Instrumenten. „Die Solostücke der alten Gambe-Meister erwuchsen zuerst den spielenden Fingern und erhielten dann in der Niederschrift den letzten Schliff“, berichtet Peter Lamprecht.

Die Gamben entstanden wahrscheinlich im 15. Jahrhundert in Spanien. Sie haben fünf oder sechs, später auch sieben Saiten in Quart-Terz-Stimmung und ein mit Bünden versehenes Griffbrett. Den Bogen hält der Spieler im Untergriff.

Mit dem Konzert erfüllt Lamprecht sich selbst einen Wunsch, hat aber auch ein Füllhorn an schöner Musik für das Publikum parat.

Dazu gehören unter anderem die „Captain Humes Pavan“ des britischen Renaissance-Musikers Tobias Hume und „Cloches ou Carillon“ des französischen Komponisten Jean Marais, aber auch die Eigenkomposition „Was Gott tut, das ist wohlgetan“.