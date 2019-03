Haan : Schnitzel gibt es auch in Argentinien

Argentinische Austauschschüler verbrachten einige Wochen am Haaner Gymnasium, vorne von links: Luisa (16, Klasse Q1) und Anna (17). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Sechs junge Argentinier haben im Rahmen eines Austauschprogrammes des Haaner Gymnasiums die letzten drei Monate in Deutschland verbracht. Am Sonntag geht es zurück in die Heimat.

Seit drei Monaten leben die sechs argentinischen Schüler nun in Haan, haben hier die Schule besucht und haben neben einigen Tagen in Berlin eine dreiwöchige Reise durch Europas Metropolen unternommen. „Wir waren in Rom, Barcelona, Madrid, Paris, London und Amsterdam“, zählt Ana Paula auf und ergänzt in gutem Deutsch, „es war sehr schön. Am Schönsten war es in Rom, weil die Menschen dort sehr nett sind und in Amsterdam. Da haben wir viele Museen besucht und das viele Wasser ist schön.“

Die sechs Jugendlichen, vier Mädchen und zwei Jungen, besuchen in der Nähe von Buenos Aires eine deutsche Schule, sind gemeinsam mit 24 anderen Schülern nach Deutschland gekommen. „Einige sind in Münster, in Solingen und sehr viele in Kiel“, weiß Ana, die ihre Zeit in Haan bei der Gastfamilie von Luisa verbracht hat. „Wir hatten eine schöne Zeit miteinander, wir haben uns gut verstanden, aber natürlich war es auch von Vorteil, dass Ana bei uns zu Hause ein eigenes Zimmer hatte, sodass sich jeder von uns auch mal zurückziehen konnte.“

Info Tradition am Haaner Gymnasium Der Austausch zwischen dem Haaner Gymnasium und dem Instituto Alemán Hurlingham besteht seit Anfang des Jahrtausends. Gegründet wurde die Schule ursprünglich von Briten und ist heute eine Bildungseinrichtung mit Deutsch als Schwerpunkt und einem englischen Zweig. Das Alter der Teilnehmer liegt In der Regel zwischen 16 und 17 Jahren.

Von montags bis donnerstags haben die Jugendlichen das Haaner Gymnasium besucht, gemeinsam mit ihren Partnerschülern, die im Gegenzug am ersten Juli nach Südamerika aufbrechen, dort aber statt drei, nur zwei Monate bleiben. „Das hat den Vorteil, dass sie kurz vor den Sommerfreien fliegen und kurz danach zurückkehren, denn sie sollen möglichst wenig Schulstoff hier verpassen. Schließlich kommen sie ja nach den Freien in das letzte Schuljahr, das Abi steht bevor.“

Miriam und Antonia waren beide 2018 zum Austausch in Buenos Aires, sie strahlen bis über beide Ohren, während sie über ihre Zeit dort erzählen. „Es war einfach toll, die Menschen sind wahnsinnig freundlich und herzlich, unfassbar hilfsbereit“, erinnert sich Antonia. „Alles ist fröhlicher und lebhafter als hier.“ Miriam nickt zustimmen und ergänzt lachend: „So ist da übrigens auch der Schulunterricht. Laut, chaotisch, bunt, lebensfroh, oft reden alle durcheinander, viel weniger Struktur als bei uns., sehr lustig.“