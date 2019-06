Erkrath/Haan : Wanderer laden zu Touren ein

Der Sauerländische Gebirgsverein Erkrath/Haan schnürt auch im Juli wieder die Wanderstiefel. Foto: dpa/Henning Kaiser

Erkrath/Haan Sauerländischer Gebirgsverein und TSV Hochdahl freuen sich auf Mitläufer.

(höv) Auch im Sommer wird gewandert. Sauerländischer Gebirgsverein (SGV) und TSV Hochdahl sind wieder unterwegs.

Am Mittwoch, 17. Juli, unternimmt der SGV eine Wanderung über Bonns Höhen nach Mehlem. Die 20 Kilometer lange Wanderung beginnt um 10.30 Uhr am Botanischen Garten in Bonn. Anmeldung: Telefon 02129 3423465. 15 Kilometer von Velbert nach Kettwig geht es am Samstag, 20. Juli. Wanderbeginn: 8.45 Uhr, Velbert ZOB. Anmeldung: 02131 167885.

Am Mittwoch, 24. Juli, geht es auf eine zwölf Kilometer lange Wanderung mit dem Namen „Exkursion Gruiten Dorf, Besichtigung Grube 7“. Wanderbeginn: 9.30 Uhr, Bahnhof Gruiten. Anmeldung: Telefon 02131 167885. Am Freitag, 26. Juli, gibt es eine acht Kilometer lange Wanderung mit dem Titel „Blümchens Geburtstag“, ab 14.15 Uhr, Haaner Markt. Anmeldung: 02129 6690.

Auf dem Röntgenweg in Remscheid-Lennep erwartet die Wanderer am Samstag, 27. Juli, eine 14 Kilometer lange Wanderung. Beginn: 9.30 Uhr, Bushaltestelle Bornefeld. Anmeldung: 02104 5085489.

Auch der TSV Hochdahl ist aktiv: Am Montag, 1. Juli, spaziert er zwei Stunden durch Alt-Hochdahl mit abschließendem Kaffeetrinken. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof Hochdahl (Sparkasse). Eine Rundwanderung von Ratingen-Homberg durch das Schwarzbach-, Anger- und Homberger Bachtal (15 km, vier Stunden Wanderzeit ist für Freitag, 5. Juli, geplant. Treffpunkt um 8.15 Uhr Bahnhof Hochdahl. Beschaulich gewandert wird am Donnerstag, 11. Juli, vom Rathaus Düsseldorf-Gerresheim zum Staufenplatz. Treffpunkt um 9.05 Uhr am Bahnhof Hochdahl. Am Mittwoch, 17. Juli, spazieren die Aktiven durch Millrath und Willbeck zum Kaffeetrinken. Treffpunkt: 13.30 Uhr am Bahnhof Millrath. Am Freitag, 19. Juli, wird eine Streckenwanderung von Wuppertal-Ronsdorf nach Beyenburg angeboten (16 km). Treffpunkt um 7.50 Uhr am Bahnhof Hochdahl.