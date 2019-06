Haan : Gebirgsverein plant fünf Wanderungen

Haan Die Ausflüge des Erkrath-Haaner Vereins führen über Röntgenweg und Grube 7.

(höv) Wandern zur Sommerzeit, das bietet der Sauerländische Gebirgsverein Erkrath-Haan – fünf Wanderungen stehen auf dem Juli-Programm.

Am Mittwoch, 17. Juli, unternimmt der SGV in Zusammenarbeit mit der Wanderakademie in Arnsberg eine Wanderung über Bonns Höhen nach Mehlem. Die 20 Kilometer lange Wanderung beginnt um 10.30 Uhr am Botanischen Garten in Bonn Anmeldung und Information unter 02129 3423465.

15 Kilometer von Velbert nach Kettwig geht es am Samstag, 20. Juli. Wanderbeginn: 8.45 Uhr, Velbert ZOB. Anmeldung und Information unter 02131 167885.