Anfrage an Straßen.NRW Sanierung Millrather Straße: Start im Herbst?

Wer momentan auf der Millrather Straße unterwegs ist, der hat einiges auszuhalten. Der Straßenzustand erinnert in weiten Teilen an eine Schlagloch-Suchstrecke. Doch es gibt einen Silberstreif am Horizont: Der Landesbetrieb Straßenbau (Straßen.NRW) hat jetzt auf Anfrage den aktuellen Zeitplan für die Sanierung der L 357 (Millrather Straße) mitgeteilt. Und der sieht einen Beginn der Maßnahme für Herbst diesen Jahres vor.