Umleitungen bleiben bestehen Neuer Bauabschnitt auf L357 beginnt

Zeitgleich starten die Bauarbeiten am Bauabschnitt 10 (L357/Gruitener Straße, zwischen Gruitener Straße Hausnr. 83 und Hausnr. 53). Aus arbeitsschutztechnischen Gründen sei eine Vollsperrung des Straßenabschnittes erforderlich, hieß es. Straßen.NRW hofft, die Bauarbeiten an diesem Streckenabschnitt in vier Wochen, also bis Mitte Mai, abschließen zu können. Der anfallende Verkehr wird weiterhin über die bestehenden Umleitungen geführt.