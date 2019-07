Haan : Haaner legen sich ihren Sandstrand an

Am Freitag glich der Neue Markt einer Baustelle: Zahlreiche Ehrenamtliche halfen dabei, die Innenstadt für den Haaner Sommer vorzubereiten.

Den vielleicht bequemsten Job hat Paul Rath. „Unser Dr. Freud“, wie einige vom Helferteam witzeln. Der Haaner Psychoanalytiker ist ein Mann der ersten Stunde, hat schon beim ersten Haaner Sommer mit angepackt. Er fährt seinen eigenen Trecker und schaufelt, was das Zeug hält: „Ich habe heute nur bis 10 Uhr Termine vergeben. Den Rest des Tages ist die Praxis zu.“ – Warum das Engagement? „Ich finde, es ist eine unterstützenswerte Sache. Im Haaner Sommer kommen auch Familien, die sich keinen Urlaub leisten können, in den Genuss einer Strandatmosphäre. Außerdem ist das hier generationenübergreifend und barrierefrei.“

20-22 Uhr Die Band NachtJohnBoy tritt auf. Wer erinnert sich noch an die Waltons? Sie gehörten zum Alltag in der Kindheit aller Bandmitglieder und zeigen sich im Gesang und den aufwändigen anspruchsvollen Arrangements auf der Bühne.

Wie die meisten Aktiven im Verein tut Rath in den 51 Tagen des Haaner Sommers noch mehr: „Ich versuche, jeden Morgen um 6 Uhr zum Fegen zu kommen. Morgens und abends wird ja der Platz gefegt, damit die Gehwege frei von Sand sind. Besondere Freude habe ich daran, wenn morgens die Kinder der Marktbeschicker am Strand spielen“, sagt er.

Event in der Innenstadt : Strand bringt Haan in Urlaubsstimmung

Ein paar Meter weiter sind Helfer dabei, die Sandsäcke zu füllen. Neben diversen älteren – zum Teil sind sie bereits im Rentenalter – sind auch zwei junge Mütter im Einsatz. Ihr Nachwuchs spielt neben ihnen im Sand. Franziska Jahn ist mit Sohn Vincent zum ersten Mal dabei: „Ich wohne noch nicht so lange in Haan. Annette (die andere junge Mutter) hat mich gefragt, ob ich nicht helfen will.“ Vielleicht bleibt sie dabei.

Das Helferteam des Vereins wäre entzückt, noch mehr junge Leute zu rekrutieren, so wie die Studenten, die am Freitag beim Aufbau helfen: „Die sind hier groß geworden und nehmen sich jetzt extra frei für den Aufbau“, sagt ein weiteres Vereinsmitglied der ersten Stunde, Rüdiger Daniel. Er war es, der die Idee hatte, einen Strand in der Innenstadt anzulegen. Der Filmemacher erinnert sich: „Ich hatte den Stand an den Hamburger Landungsbrücken gesehen, kam zurück und sagt: „So etwas müssen wir hier auch haben.“