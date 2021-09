Haan : Sandbachtal: Politik will keinen „neuen“ Radweg

Sandbachtal: Politik will keinen „neuen“ Radweg

Haan Ein neuer Streckenverlauf wird vielfach kritisch gesehen. Der vielfache Wunsch ist nun: Die Talstraße soll eine Fahrradstraße werden.

Nach „umfangreichen Vorarbeiten und zeitaufwändigen Abstimmungsprozessen“ hat die Stadt Haan jetzt die Vorentwurfsplanung für einen Radweg vom unteren Neuen Markt bis zur Erkrather Straße vorgelegt. In mehreren Einzelabschnitten stellte Planer Klaus-Jürgen Bittermann im Umwelt- und Mobilitätsausschuss den gesamten Trassenverlauf immer wieder auch mit alternativen Wegeführungen zur Diskussion. Dabei machten gleich mehrere Fraktionen deutlich, dass sie einer neuen Strecken-Führung nicht zustimmen werden – vor allem nicht, wenn sie durchs Landschaftsschutzgebiet führe (GAL). Außerdem sei der derzeitige Weg durchs Sandbachtal ausreichend, wenn er denn vernünftig gepflegt würde (WLH). Für viele der vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen, wie etwa eine Berme mit Stützwand an der Böttinger Straße als Ersatz für die vor Jahren abgebrannte Holzbrücke gebe es bereits Stadtrats-Beschlüsse, die bislang nur noch nicht umgesetzt seien. Alle Fraktionen lehnten einen neuen Radweg ab der Unterführung Schiensbusch ab, vielmehr sollten die vorhandenen Straßen genutzt werden. Und so erhielt die Verwaltung den Auftrag, mit einer Streckenplanung Deller Straße über Forstweg und Erkrather Straße fortzufahren und diese im nächsten Mobilitätsausschuss vorzustellen. Dabei wurde unter anderem der Wunsch geäußert, die Talstraße solle zumindest teilweise als Fahrradstraße ausgewiesen werden, damit Radfahrer sie zwischen den Anschlüssen gefahrlos queren können.