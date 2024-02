Säureanschlag von Haan Verteidigung zaubert angebliches Alibi aus dem Hut

Um 9 Uhr morgens stellt der Vorsitzende Richter Dr. Klaus Blume fest: „Wir sind durch.“ Gemeint ist damit das Ende der Beweisaufnahme, es hätte also der Tag der Plädoyers werden können in diesem Prozess. Und dann kommt alles anders. Seit Monaten sitzt Marco L. schon in Untersuchungshaft. Er soll einer der beiden Täter sein, die den früheren Innogy-Manager Bernhard Günther am 4. März 2018 im Haaner Musikantenviertel mit Säure übergossen haben. Der Prozess gegen den Serben läuft seit Dezember 2023. Und nun, kurz vor Ende der Beweisaufnahme, der Paukenschlag: Marco L. soll zur Tatzeit in Belgrad gewesen sein, bei einer Gedenkfeier für seinen 2005 verstorbenen Vater.