Säureanschlag auf Topmanager in Haan Verteidiger überraschen mit angeblichem Alibi des Angeklagten

Im Prozess um den Säureanschlag auf Topmanager Bernhard Günther haben die Verteidiger mit einem angeblichen Alibi ihres Mandanten überrascht. Der Angeklagte habe am Tattag an einer Gedenkfeier für seinen verstorbenen Vater in Belgrad teilgenommen, behaupteten sie am Freitag. Dies könnten mehrere Familienmitglieder bezeugen. Damit sei ausgeschlossen, dass er zur Tatzeit am Tatort gewesen sei.