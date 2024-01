Säureattentat von Haan Auftraggeber des Anschlags bleibt im Dunkeln

Es ist nun schon das zweite Mal, das Bernhard Günther (57) sich in einem Gerichtssaal an das erinnern muss, was sich am 4. März 2018 unweit seines Hauses im Haaner „Musikantenviertel“ abgespielt hat. Auf dem Heimweg vom Joggen hört der damalige Innogy-Manager plötzlich Schritte hinter sich. Als er sich umschaut, stößt ihn ein Mann nach vorne. Günther fällt einem zweiten Mann vor ihm in die Arme, die Täter drücken ihn auf den Boden, einer kippt ihm Schwefelsäure ins Gesicht.