Prozess um Säure-Attentat „Ich werde hier gar nichts sagen“

Über den Tatablauf weiß man so viel: Es ist ein kühler Morgen im März 2018. Bernhard Günther (56) geht mit Freunden joggen. Auf dem Heimweg holt er Brötchen für das Sonntagsfrühstück, als kurz darauf in einer Parkanlage im Musikantenviertel zwei Männer neben ihm stehen. Einer drückt ihn von hinten zu Boden. Der andere springt vor ihm aus dem Gebüsch und hält ein Schraubgefäß in den Händen. Er schraubt das Glas auf und kippt es dem damaligen Innogy-Finanzvorstand ins Gesicht. Dann lassen die Täter von ihrem geschockten Opfer ab. Bernhard Günther schleppt sich nach Hause, seine Stirn brennt wie Feuer. Dort angekommen, stellt er sich unter die Dusche. In Joggingklamotten, die Zeit zum Ausziehen hat der von höllischen Schmerzen geplagte Top-Manager nicht mehr. Längst hat die Säure auch seine Wangen und seine Augenlider verätzt. Nur seine Kontaktlinsen schützen ihn wohl vor einer Erblindung. Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten in eine Spezialklinik, dort kommt er auf die Intensivstation.