Prozess nach Säureanschlag in Haan : Angeklagter sieht sich selbst als Opfer

Haan/Wuppertal Am zweiten Verhandlungstag im Prozess nach dem Säureanschlag auf den Haaner Energiemanager Bernhard Günther sagt der Angeklagte zwar aus, weist aber jede Schuld von sich.

Seit dem 4. März 2018 ist im Leben von Bernhard Günther nichts mehr so, wie es war. An diesem Sonntagmorgen wurde der damalige RWE-Manager zum Opfer eines Säureanschlags. Am Tatort im Haaner Musikantenviertel hatten Ermittler einen Handschuh gefunden mit der DNA eines 42-jährigen Belgiers, der nun auf der Anklagebank sitzt. Noch immer leidet Günther unter den Folgen des Überfalls, seine Haut im Gesicht ist vernarbt. Schon vor Prozessbeginn hatte er vor allem von einer Hoffnung gesprochen: Dass der Prozess offenbart, wer hinter dem Anschlag steckt. Im Angeklagten sieht er einen Handlanger, für den Auftraggeber hält er einen vermeintlichen Konkurrenten aus der Management-Etage von RWE .

Und wie ist die Wunde an seinen Fuß gelangt, mit der er kurz nach der Tat beim Arzt und im Krankenhaus war? Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Nuri T. hat sich bei dem Anschlag auf Bernhard Günther versehentlich selbst Schwefelsäure über den Fuß gekippt. Der aber bestreitet das nun lautstark und verstrickt sich in Widersprüche. Die erste Erklärung: Ihm sei in seiner Werkstatt ein Rußpartikelfilter auf den Fuß gefallen. Die zweite Erklärung: Jemand habe im Puff mit einer Flüssigkeit auf seinen Schuh gesprüht. Die dritte Erklärung stammt aus dem Krankenhausbericht: Dort hatte Nuri T. gesagt, dass in der Werkstatt ein Regal umgekippt sei, mit verschiedenen Flüssigkeiten. Also doch Säure? Davon will der Angeklagte nichts wissen. Es sei eine Frechheit, dass seine Verletzung jetzt hineingezogen werde in „diese Sache“. Er bleibt dabei: Jemand habe seine DNA gestohlen! Der Prozess wird fortgesetzt.