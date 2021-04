Frühling in Haan : Saatkugeln sollen die Stadt Haan bunter machen

Haan Das Haaner Kinderparlament möchte ein Zeichen setzen, indem es dazu aufruft, die Stadt bunter zu machen und so sich aktiv gegen das Insektensterben einzusetzen. Die Kinder selbst gehen mit so genannten Saatkugeln voran.

Laetizia (8, links) und Isabelle (11) aus dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit des Kinderparlaments haben einige Tüten „Seed Bombs“ an Bürgermeisterin Bettina Warnecke übergeben. Die Kinderparlamentarier/Innen haben mehr als 600 Tüten mit Saatkugeln, auch Seed-Bombs genannt, selbst hergestellt. In der nächsten Zeit werden diese Tüten im Stadtgebiet von den Parlamentariern an die kleinen und großen Bürger und Bürgerinnen ausgeteilt. Die Kinder möchten ein Zeichen setzen, indem sie dazu aufrufen, die Stadt bunter zu machen und so sich aktiv gegen das Insektensterben einzusetzen.