S-Bahnhof in Haan-Gruiten : 16-Jähriger wird von Zug erfasst und stirbt

Haan Am S-Bahnhof in Haan-Gruiten ist am Freitagabend ein Jugendlicher aus Haan von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Der 16-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Laut Zeugen hielt sich am späten Freitagabend eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen auf dem Bahnsteig 6 des S-Bahnhofes in Haan-Gruiten auf, berichtet die Polizei am Samstagmorgen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll dann gegen 22.20 Uhr einer der Jugendlichen in das Gleisbett gesprungen und darin herumgelaufen sein.

Als ein Personenzug aus Wuppertal in den Bahnhof einfuhr, schaffte es der Jugendliche nicht mehr, rechtzeitig das Gleis zu verlassen, meldet die Polizei. Der 16-Jährige wurde von dem heranfahrenden Zug erfasst und starb. Es liegen laut der Ermittler keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei sprach von einem „tragischen Unglücksfall“.

Die Freundinnen und Freunde des Jugendlichen erlitten zum Teil schwere Schocks. Ihnen und den Familienangehörigen des Jugendlichen, wurde seelsorgerische Hilfe angeboten. Auch der Lokführer erlitt einen schweren Schock und wurde durch einen Seelsorger betreut.

Die Bahnstrecke war während des Einsatzes für mehrere Stunden gesperrt.

